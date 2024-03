Nos pompiers se perfectionnent en intervention

Près d’une trentaine d’officiers des différents services incendie de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord se sont réunis samedi dernier afin de perfectionner leur formation en intervention.

Rassemblés à l’hôtel de ville de La Malbaie, les officiers de Tadoussac, Saint-Siméon, La Malbaie, Saint-Irénée, Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Hilarion et Baie-Saint-Paul ont suivi la formation « Tactiques d’intervention et gestion d’intervention » du formateur Alain Rancourt, organisée par le service incendie de La Malbaie.

Déjà offerte à plus de 40 services au Québec en 2023, cette formation traite de plusieurs sujets touchant la gestion des interventions : prise de commandement, stratégies, gestion d’un mayday – pompier en détresse, feux de véhicules électriques, etc.

« Cette formation est un succès sur toute la ligne. L’expérience a été enrichissante pour les participants et nous espérons pouvoir renouveler l’expérience dans le futur. Il est important d’avoir accès à de la formation de qualité. Si en plus nous pouvons l’avoir sans nous déplacer, cela a un impact positif quant aux possibilités d’y assister », mentionne Mario Savard, directeur du Service Incendie et de la Sécurité civile de La Malbaie.