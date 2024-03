Budget 2024 : un « pas dans la bonne direction » pour Boisaco

Le président du Groupe Boisaco, Steeve St-Gelais, accueille d’un bon œil les investissements gouvernementaux dans le secteur forestier dévoilés dans le budget 2024. Ils permettront, selon lui, de régénérer les forêts disparues durant les feux de l’été dernier, notamment.

C’est une somme de 347,5 M$ sur cinq ans qui sera allouée en appui au secteur forestier québécois dans le plus récent budget présenté par Éric Girard.

Doublés d’une somme de 404 M$ de la mise à jour économique de novembre 2023 en réponse aux feux de forêt, les investissements de près de 900 M$ permettront d’augmenter les travaux sylvicoles et de maximiser la récolte des volumes de bois disponibles.

« On accueille les investissements de manière positive, car on voit que le gouvernement reconnaît l’importance du secteur forestier et de son importance pour l’ensemble des régions et des communautés forestières », commente le président du Groupe Boisaco.

« Juste à l’échelle des travaux sylvicoles, les investissements du gouvernement n’ont pas toujours été suffisants. Avec l’impact des feux, les besoins sont très grands et on peut dire que c’est un pas dans la bonne direction », commente-t-il.

Durant l’été 2023, plus d’un million d’hectares de forêt avaient été réduits en cendre, dont plus de 30 000 hectares sur la Côte-Nord.

Des forêts en exploitation à différents stades ont été touchées par les incendies, qu’il importera de régénérer au fil des années pour le futur de l’industrie forestière.

Les aires de récolte de Boisaco ont été touchées à des degrés variables, mais les proportions de récolte n’ont pas été soumises à un recalcul des possibilités forestières.

« C’est n’est pas impossible qu’il puisse y avoir des impacts pour nous dans les prochains recalculs, mais comparativement à l’ampleur de ce qui s’est passé dans d’autres régions, ce sera plus limité dans notre région », constate Steeve St-Gelais.