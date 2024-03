Kateri Champagne Jourdain lance une flèche aux chambres de commerce de la Côte-Nord

Face aux critiques nombreuses qui sont lancées contre le budget 2024-2025, la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, monte au front pour le défendre.

« Quand on fait une analyse sérieuse du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, on est en mesure de trouver toutes les retombées qui vont faire en sorte que la Côte-Nord va avoir sa part (…) Il faut aller plus loin que simplement rechercher combien de fois le mot “Côte-Nord” apparaît dans le budget », dit-elle, lançant ainsi au passage une flèche aux chambres de commerce de Manicouagan et Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, qui avaient dénoncé le budget en affirmant que la Côte-Nord en était absente.

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis clame haut et fort que ce budget aura des conséquences positives pour la région.

« On fait des choix dans ce budget, dont ceux d’investir massivement en santé et en éducation. Cela va avoir des répercussions sur la Côte-Nord. Oui, on s’assure de mieux rémunérer les gens, mais aussi, d’être en mesure d’améliorer, par ces investissements, les services qui sont offerts et être capable d’offrir des soins de santé de qualité aux Québécois, mais aux Nord-Côtiers aussi », défend Mme Champagne Jourdain.

Le budget présenté par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, est déficitaire de 11 milliards $.

Parmi les mesures qui sont bonnes pour la Côte-Nord, elle met de l’avant les investissements dans le transport aérien, dans la couverture cellulaire, l’industrie forestière et la SOPFEU.

Pour ce qui est du logement, un sujet important pour la région, elle affirme que l’argent est là, mais qu’il y a des enjeux comme celui de la main-d’œuvre. Le programme des formations accélérées en construction doit venir s’attaquer à ce problème. L’autre enjeu est qu’il faut qu’il y ait des projets qui soient déposés sur la Côte-Nord, pour bénéficier des sommes gouvernementales pour la création de logements.

La ministre souligne travailler avec les élus locaux et affirme « qu’il y aura des annonces bientôt ».

« J’ai confiance qu’on va être capable d’annoncer des projets et voir lever des logements au cours des prochaines années », dit-elle.

Route 138

La ministre Champagne Jourdain n’était pas à l’Assemblée nationale pour assister au budget mardi. Elle était plutôt à Unanen Shipu en compagnie du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon et le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière. C’est le mauvais temps qui les a empêchés de prendre l’avion pour rentrer à Québec à temps.

Sur place, la ministre a pu constater par elle-même le problème de transport de la Basse-Côte-Nord. Attendu depuis des années par les résidents de la Basse-Côte-Nord, le prolongement de la route 138 se fait attendre. Tout d’abord, elle rappelle que c’est la CAQ qui a permis de concrétiser la construction de deux tronçons qui sont actuellement en réalisation, soient Kegaska et La Romaine, ainsi qu’entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière.

Pour les deux autres tronçons, ils sont actuellement à l’étude.

« Ils poursuivent le processus normal pour qu’on puisse enfin raccorder toute la Côte-Nord jusqu’à Blanc-Sablon », dit-elle.

La ministre indique que la réalisation de tels travaux sur la Basse-Côte-Nord sera très complexe, en raison du terrain qui comporte beaucoup de rivières, ainsi que pour trouver la main-d’œuvre nécessaire.