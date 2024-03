Deux judokas de Baie-Comeau performent à l’international

Les expériences sportives autour du globe se poursuivent pour Samuel Roberge-Poitras et Machiel Talbot. Membres de l’équipe du Québec, les deux judokas baie-comois de 16 ans ont combattu plus de 10 jours, et ce, jusque dans l’Ouest canadien.

Du 1er au 11 mars, les deux athlètes ont participé à deux compétitions considérées de « haut calibre », selon Caroline Lessard, responsable des communications pour le Club de judo Baie-Comeau.

« Ils se sont mesurés aux athlètes dans la catégorie U18 ainsi qu’en sénior », ajoute-t-elle. Les Nord-Côtiers qui habituellement combattent dans la catégorie U18 seulement, ont bien tiré leur épingle du jeu.

Lors de la compétition Pacific International Judo Tournament à Abbotsford en Colombie-Britannique, Samuel Roberge-Poitras a obtenu son meilleur résultat, soit le neuvième rang chez les séniors.

Même scénario pour Machiel Talbot qui a terminé aussi au neuvième rang, mais chez les U18. En plus de participer au volet compétitif, les deux athlètes ont pu prendre part à un camp d’entraînement d’une durée de quatre jours afin d’améliorer leurs performances.

Direction Alberta

Le Edmonton International Judo Championship était aussi à l’horaire. Les deux combattants se sont surpassés. Roberge-Poitras s’est classé au cinquième rang dans la catégorie U18 et Talbot s’est glissé en neuvième position, mais cette fois-ci chez les séniors.

« Ces expériences sont essentielles pour le développement des athlètes », précise Mme Lessard. La gestion de leur autonomie et la participation à des catégories de niveaux plus élevés leur permettent de s’améliorer, selon elle.

Samuel Roberge-Poitras est du même avis. « Vivre deux grandes compétitions avec l’équipe Québec, c’est très formateur », confie-t-il. Il ajoute : « J’aurais aimé mieux performer, mais c’est ma première année dans cette catégorie. »

Le prochain rendez-vous sportif des athlètes du Club de judo de Baie-Comeau est prévu à la fin du mois au championnat provincial de Laval.

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras était aussi du même voyage que son jeune frère. Celui qui s’entraîne maintenant à Boucherville est revenu avec deux médailles de bronze chez les U21 et deux médailles chez les séniors, dont une d’or lors de la compétition Pacific International Judo Tournament.