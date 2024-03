La Fin de semaine Entre nous est de retour aux Bergeronnes

L’Odyssée artistique présentera la 4e édition de la Fin de semaine Entre nous du 22 au 24 mars. Encore une fois, le public sera convié à découvrir la richesse culturelle de la région à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir aux Bergeronnes.

Selon les organisateurs, cet événement 100 % nord-côtier est une « occasion en or de tisser des liens entre la communauté artistique et la collectivité ».

Pour son édition 2024, la Fin de semaine Entre nous met l’accent sur la participation des jeunes ados.

« En effet, la programmation a été développée dans le désir de s’adresser précisément à la jeunesse, soit par des ateliers s’adressant principalement à eux (écriture de rap, impro, linogravure, etc.), en leur offrant la scène lors des spectacles d’artistes nord-côtiers, ou encore en offrant aux 17 ans et moins l’entrée gratuite à toutes les activités de l’événement », dévoile la coordonnatrice Marilou Meehan.

L’ouverture aura lieu le 22 mars à la rotonde de l’Église des Bergeronnes, avec la présentation des artistes-invités de la Fin de semaine. Puis, Madame Chose offrira ses micros-histoires liées à l’église, une activité interactive qui mènera à une œuvre commune.

Par la suite, Dominique Dupuis, artiste multidisciplinaire, et Marine Hoibian, artiste en art visuel, dévoileront les secrets de leur exposition respective Flak Photo et Du Nord au Sud. Suivra Rosa Zacharie, comédienne et cinéaste, qui propose son film documentaire Mouvement migratoire.

« Cette première soirée, gratuite pour tous, donnera le pouls des jours à venir et sera l’occasion de discuter avec tous les artistes présents », souligne Mme Meehan.

Le lendemain, 23 mars, à partir de 11 h, trois ateliers se succèderont pour faire connaître différents médiums au public. La soirée se déroulera en musique dans l’ambiance décontractée et festive de la rotonde avec une prestation du Duo Coma, et se terminera avec le Bosquet Nord-Côtier, qui réunit différents artistes de la scène nord-côtière.

Pour la dernière journée, la journée débutera à 12 h 30 avec l’assemblée générale annuelle de l’Odyssée artistique. Des élections sont prévues au conseil d’administration.

Les activités se poursuivront avec la projection du film Innu réalisé par Eddy Malenfant, suivie d’une discussion avec l’artiste pour en connaître davantage sur le métier de cinéaste et la culture innue. Après quoi, le Bouquet Nord-Côtier clôturera la Fin de semaine en présentant un concert de musique classique offert par différents musiciens de la Côte-Nord.

« À la fin de chacune des trois journées d’activités, tous sont conviés à la rotonde où un service de bar et restauration a été aménagé pour l’occasion pour poursuivre les conversations, multiplier les rencontres ou tout simplement profiter plus longuement des liens amicaux », rappelle la coordonnatrice.

Les billets sont en ventre sur lepointdevente.com et les coûts d’entrée sont fixés à 15 $ par jour (les 23 et 24 mars. La première soirée est gratuite pour tous.