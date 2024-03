Éloïse Ross-Tremblay termine sa carrière en beauté

L’attaquante Éloïse Ross-Tremblay a terminé sa 5e et dernière saison avec l’équipe féminine de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval, avec plus de 500 attaques en carrière en saison régulière, et des souvenirs qu’elle n’est pas prête d’oublier.

L’attaquante originaire d’Essipit, qui termine bientôt son baccalauréat en enseignement de l’éducation physique, dit avoir eu une belle saison malgré des défis liés à ses stages à temps plein durant l’automne.

« J’ai quand même réussi à trouver une routine, et tout s’est très bien déroulé par la suite », confie-t-elle en entrevue avec le Journal.

Éloïse Ross-Tremblay, qui a été repêchée des Couguars du Cégep de Chicoutimi, est décrite comme une joueuse avec le sourire qui est toujours positive.

« C’est un peu ma marque de commerce de toujours essayer de sourire et d’être positive. Ça a été un objectif que j’ai essayé garder tout au long de mes années universitaires avec le Rouge et Or », raconte-t-elle.

Décrivant son parcours avec le Rouge et Or comme de « super belles années », l’attaquante n’est pas peu fière de son équipe malgré une défaite en demi-finale.

« Je suis super fière de l’effort que l’on a donné, et ça me satisfait beaucoup pour ma fin de carrière », avance-t-elle.

L’amoureuse de sports complétera son baccalauréat en avril et laisse la porte ouverte pour le futur.

Cette dernière hésite entre poursuivre vers la maîtrise ou se positionner sur le marché du travail, mais assure que le temps va faire son bout de chemin.

L’ancienne commis aux matériaux du Home Hardware des Escoumins n’écarte pas non plus la possibilité d’entraîner de nouveaux talents en volleyball.

« C’est quelque chose qui m’intéresserait, mais il n’y a rien de certain par rapport à ça en ce moment », conclut-elle.