De 15 à 25 centimètres de neige pour la Côte-Nord 

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial de Baie-Trinité à Sept-Îles puisqu’un système dépressionnaire pourrait produire d’importantes quantités de neige et de forts vents.

La neige et les vents de ce système devraient faire leur arrivée en fin de nuit mercredi et s’intensifier en matinée jeudi pour Baie-Comeau et Sept-Îles. Les accumulations de neige attendues sont de près de 15 centimètres. « On parle de rafales de 60 à 70 km/h pour jeudi », mentionne Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada. La neige de modérée à forte, mêlée au vent pourrait causer de la poudrerie par endroit. Les précipitations devraient se terminer au cours de la nuit de jeudi.

Un effet local pourrait se produire entre Pointe-des-Monts et Port-Cartier. « On pourrait recevoir jusqu’à 25 cm, peut-être même un peu plus pour ce secteur », précise Jean-Philippe Bégin.

La journée de vendredi sera très venteuse et les conditions hivernales devraient se poursuivre jusqu’en début de semaine prochaine.

La Basse-Côte-Nord subira aussi les impacts de ce système dès la fin de journée jeudi. Toutefois, les vents seront moins importants pour ce secteur.

Les déplacements pourraient s’avérer difficiles en raison de l’accumulation de neige rapide. Prévoyez vos déplacements en consultant les prévisions météorologiques et Québec 511.