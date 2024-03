Audréanne Foster reçoit une bourse de 4 000 $ pour poursuivre sa passion

La 32e édition du Programme de bourses Banque Nationale de la Fondation Aléo a souligné le parcours de 22 étudiants-athlètes en leur remettant une valeur totale de 100 000 $ en bourses et services. Parmi les récipiendaires, on retrouve Audréanne Foster de Forestville.

La patineuse artistique du Club de patinage artistique (CPA) de Baie-Comeau a reçu une bourse de 4 000 $ pour l’appuyer dans son sport. La Forestvilloise de 19 ans est la seule représentante de la Côte-Nord à ce programme de bourses.

Étudiante en sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau, Audréanne Foster a obtenu une 7e position aux Championnats canadiens 2024.

« Audréanne envisage d’entreprendre des études en physiothérapie pour garder l’environnement sportif au centre de son quotidien, tout en guidant d’autres athlètes vers leurs buts », affirme par courriel la Fondation Aléo.

Les récipiendaires, issus de 18 sports différents, ont été accueillis à la Maison du Loisir et du Sport, le quartier général de la grande majorité des fédérations sportives québécoises, pour la remise officielle des bourses.

Les jeunes de la cohorte 2024 ont vu leurs accomplissements sportifs ainsi que leurs réussites académiques être mis en lumière. « Cet honneur contribuera à les propulser vers un avenir brillant sur la scène sportive et ensuite, au-delà du sport », selon la Fondation Aléo.

« Les centaines d’athlètes reconnus et soutenus par ce programme forment aujourd’hui un bassin de leaders œuvrant dans toutes les sphères de notre société. Celles et ceux qui sont récipiendaires cette année suivront certainement les traces de ces modèles inspirants », déclare Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo.

« Encore une fois cette année, la Banque Nationale est heureuse d’appuyer l’excellence académique et sportive des étudiants-athlètes de toutes les régions du Québec. Nous sommes fiers de souligner le talent, la discipline et la détermination des récipiendaires », ajoute Patrick Charlebois, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Banque Nationale.