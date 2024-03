Protection du caribou: Ottawa menace d’intervenir de façon «plus musclée»

Alors que la stratégie de protection du caribou de Québec ne cesse d’être reportée, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, menace d’intervenir de manière «plus musclée» si le gouvernement Legault n’agit pas plus rapidement.

«J’ai une obligation législative de protéger le caribou et son habitat. Je préfère encore une fois de loin le faire en collaboration. Mais si le Québec ne me donne pas d’autre choix, je devrais retourner au cabinet et recommander que nous intervenions de façon plus musclée au niveau fédéral», a affirmé M. Guilbeault à Ottawa mardi.

«La loi sur les espèces en péril prévoit que le gouvernement fédéral peut mettre en place un décret d’urgence pour protéger l’habitat d’une espèce», a précisé le ministre fédéral.

La semaine dernière, Steven Guilbeault a envoyé une lettre au ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, réclamant une stratégie d’ici le 1er mai.

«Éviter les impacts économiques négatifs»

En point de presse à l’Assemblée nationale mardi, M. Charette s’est dit confiant de faire avancer le dossier «lors des prochaines semaines». Mais il a aussi tenu à rappeler la complexité du dossier et l’équilibre nécessaire pour éviter que des emplois soient perdus dans le milieu de la foresterie.

«On ne peut pas présenter une stratégie sans prendre en compte ses impacts, tant au niveau de l’occupation du territoire, qu’au niveau des emplois effectivement qui pourraient être affectés. (…) On veut clairement éviter les impacts économiques négatifs dans les régions qui ne vivent que de la foresterie», a-t-il affirmé en mêlée de presse à l’Assemblée nationale mardi.

Le ministre a rappelé qu’il y avait 60 000 emplois liés à la foresterie au Québec.

La présentation de la stratégie de protection de l’habitat du caribou forestier a été repoussée à plusieurs reprises depuis 2019. À l’époque, le dossier était entre les mains du député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, alors ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Benoit Charette devait livrer une stratégie en 2023, mais il a dû repousser cette échéance. «C’est un travail qui est extrêmement, extrêmement complexe. On ne peut pas minimiser la complexité du dossier», a maintenu le ministre de l’Environnement mardi.

Pour sa part, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a indiqué travailler «pour trouver un équilibre» entre la protection du caribou et celle de l’industrie forestière.

Québec solidaire dénonce la lenteur du ministre québécois dans le dossier et l’accuse d’être responsable de la réaction d’Ottawa. «Quand c’est rendu que le fédéral s’en mêle, pour moi c’est extrêmement problématique, voire honteux, pour le Québec d’avoir attendu aussi longtemps», a affirmé la députée solidaire Alejandra Zaga Mendez en entrevue avec La Presse Canadienne.

La population de caribous est en déclin au Québec depuis plusieurs années.