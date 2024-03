53 500 $ octroyés pour circuit de marche sécuritaire à Forestville

Le député de René-Lévesque Yves Montigny annonce un soutien financier de 53 500 $ à la ville de Forestville dans le cadre du nouveau Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA), qui servira au développement d’un circuit de marche sécuritaire.

L’annonce a été faite au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé Sonia Bélanger et de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.

Le PRIMA a pour but d’appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population, et permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées.

« Je me réjouis que ce projet de la communauté de Forestville ait fait l’objet d’une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l’engagement des gens d’ici auprès des personnes aînées, et de l’écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région », a déclaré Yves Montigny.