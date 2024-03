Le Pavillon des arts prend des airs de cinéma

Popcorn et boissons gazeuses sont maintenant de mise au Pavillon des arts de Forestville. Des films seront projetés sur grand écran deux fois par mois pour donner l’impression d’être au cinéma, à deux pas de la maison.

Le comité de spectacles de Forestville est à la tête de ce projet de divertissement qui prend de l’ampleur avec l’Association des cinémas parallèles du Québec. L’organisme fait désormais partie des membres de cette association en tant que Ciné-club H.C.N.

« On est membre aussi de Criterion, une association qui nous permet de diffuser des films. L’Association des cinémas parallèles nous donne d’autres opportunités, d’autres prix pour des films qui ne se trouvent pas ailleurs. On a plus de choix et plus de nouveautés aussi », explique celle qui siège au conseil d’administration de l’organisme, Mélanie Lévesque.

Le comité attend également son permis de projection publique du gouvernement du Québec « pour être totalement légal ». « Il y a des frais. Chaque fois qu’on passe un film, on paye des droits d’auteur parce que les diffuseurs ont des redevances à redonner à Paramount, par exemple », illustre Mme Lévesque, qui est responsable de ce projet de développement.

Qu’est-ce qui motive l’ajout de cette nouvelle corde à leur arc ? L’absence de cinéma à proximité fait partie des raisons évoquées. « Il n’y a pas non plus de spectacles toutes les semaines. On a vraiment une belle salle. La majorité des artistes sont surpris de la qualité de la salle avec les rénovations qui ont été faites. Pourquoi ne pas l’utiliser ? Pourquoi la laisser fermée ? », questionne la bénévole.

« Forestville, il faut que ça bouge, il faut qu’il y ait des activités si on veut garder notre monde. Au lieu d’aller faire faire de l’argent à Baie-Comeau, pourquoi ne pas le dépenser chez nous ? », poursuit-elle.

Deux films par mois

Le comité de spectacles ne propose pas de programmation cinématographique à l’avance. Toutefois, les administrateurs prévoient la diffusion de deux films par mois, soit un pour adulte un jeudi soir et un autre pour les enfants un dimanche après-midi. Pour les dates, tout dépend des disponibilités du Pavillon des arts, qui ne leur appartient pas.

Pour commencer, l’accès aux films est gratuit. « C’est pour attirer les gens, c’est un nouveau service et pour faire rouler la salle de spectacles. Peut-être qu’un moment donné ça va devenir payant, mais pour l’instant, on le fait gratuitement pour créer une habitude. C’est un service qui est le fun », témoigne Mme Lévesque.

D’ici la fin mars, le film Ru qui raconte l’histoire de l’autrice Kim Thúy lors de son arrivée au Québec avec sa famille après avoir fui le Vietnam sera projeté dans la salle de spectacles.

« On peut choisir des films plus récents, pas nécessairement des films que tout le monde a vus. On a choisi des films qui sont sortis en 2023, donc c’est quand même relativement récent. Il faut qu’ils soient sortis en DVD pour qu’on le puisse le projeter, puisqu’on n’a pas une licence de cinéma, mais une licence de diffuseur », souligne celle qui est chargée de s’occuper de commander les films, choisir les dates et de vendre du popcorn, entre autres.

L’organisme a fait la projection de deux films jusqu’à maintenant. Même si le public n’était pas présent en grand nombre, ce n’est pas suffisant pour miner la confiance du groupe envers le projet. « Il y a eu une quinzaine de personnes. Ce n’est pas beaucoup, mais il faut faire connaître le service. C’est pour tout le monde. C’est nouveau pour les gens », assure Mélanie Lévesque affirmant que la qualité de l’image et du son en a surpris plus d’un.

40e anniversaire

Le comité de spectacles de Forestville a célébré son 40e anniversaire en 2023. Les membres du conseil d’administration travaillent sur un événement pour souligner cette fête spéciale. « On prépare un petit quelque chose, probablement un vin d’honneur avec une présentation de toute l’évolution du comité de spectacles », dévoile la bénévole.

Mme Lévesque souligne d’ailleurs le vent de dynamisme qui souffle sur l’organisme depuis quelque temps. « On en a eu des salles vides, mais là on a un beau vent qui nous fait attirer du nouveau monde, de bons spectacles de qualité. On manque de temps pour tout réaliser nos idées de projets. »

Le comité est composé de huit membres. Parmi les initiatives envisagées, ils aimeraient embaucher une ressource à temps plein pour coordonner toutes les activités et la programmation de spectacles. « C’est un projet à long terme », conclut Mélanie Lévesque.