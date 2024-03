Les hommages à l’ex-premier ministre Brian Mulroney se poursuivent à Ottawa mercredi

Les citoyens qui veulent rendre un dernier hommage à Brian Mulroney à Ottawa ont une dernière chance, mercredi jusqu’à 13 h, avant que la dépouille de l’ex-premier ministre canadien ne se déplace à Montréal.

Pour une deuxième journée consécutive, des membres de la famille Mulroney accueillaient les condoléances des citoyens, mercredi matin, dans la salle de bal de l’édifice Sir John A. Macdonald, en face de la colline du Parlement.

Par petits groupes, ils étaient autorisés mercredi matin à entrer dans l’édifice, après les contrôles de sécurité.

Quelques dizaines de personnes faisaient la file tôt mercredi matin pour être là dès 9 h, lorsque les portes se sont ouvertes.

L’atmosphère était moins sombre que la veille dans la grande salle où est exposé le cercueil de M. Mulroney, drapé de l’unifolié et entouré d’une garde d’honneur.

L’ancien premier ministre est décédé le 29 février à l’âge de 84 ans — il aurait eu 85 ans mercredi.

«C’est son anniversaire aujourd’hui. Assurez-vous de lui souhaiter joyeux anniversaire», a déclaré son fils Mark à des visiteurs qui se dirigeaient vers le cercueil.

Mark Mulroney a déclaré que la famille tirait son énergie des histoires que les gens partageaient avec eux.

L’ancien maire de Toronto John Tory est venu rendre hommage à l’ex-premier ministre. Il a signé le registre de condoléances, tout comme quelques députés fédéraux actuels.

Les responsables ont déclaré que plus de 900 personnes ont présenté mardi leurs condoléances à la famille Mulroney à Ottawa. Plusieurs politiciens, ambassadeurs et dignitaires s’étaient déplacés en matinée mardi, dont la gouverneure générale, Mary Simon, et le premier ministre Justin Trudeau.

Le cercueil de M. Mulroney restera exposé à Ottawa jusqu’à environ 13 h mercredi. Il sera ensuite transporté à la basilique de Saint-Patrick, à Montréal, pour y être exposé en chapelle ardente jeudi et vendredi.

La matinée de jeudi sera réservée aux dignitaires et aux membres de la famille élargie, puis les citoyens pourront venir se recueillir à la basilique de Saint-Patrick jeudi de midi à 18 h et vendredi de 10 h à 18 h.

Les funérailles d’État de M. Mulroney seront célébrées samedi à 11 h à la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Des éloges funèbres doivent être prononcés par sa fille Caroline et par Justin Trudeau, Pierre Karl Péladeau, Jean Charest, Wayne Gretzky et l’ancien secrétaire d’État américain James Baker.