Pascal Bérubé salue la mémoire de Lucien Lessard

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a prononcé un hommage à Lucien Lessard au salon bleu, le 21 mars, lors de la sa déclaration de député.

Décédé à la fin du mois dernier, monsieur Lessard a été le premier député péquiste de l’histoire, élu en 1970 dans la circonscription de Saguenay (aujourd’hui René-Lévesque et Duplessis).

« M. Lessard était un des indépendantistes de la première heure. Originaire des Grandes-Bergeronnes, il fut un grand promoteur et défenseur des intérêts nord-côtiers », mentionne Pascal Bérubé qui a relaté une partie de son parcours en tant qu’élu.

« Nommé ministre en 1976, il occupa différents ministères, dont celui des Transports. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il fit ajouter la devise du Québec sur les plaques d’immatriculation des véhicules. Le ”Je me souviens” », poursuit-il.

Comme le souligne le député de Matane-Matapédia, Lucien Lessard a porté les intérêts de la Côte-Nord « avec grande conviction » et veillait à ce que sa région soit plus prospère et connectée avec le reste du Québec. « En ce sens, il fut l’un des premiers élus à promouvoir le dossier sur la rivière Saguenay et à souligner toute son importance pour le développement de sa région », affirme-t-il.

M. Bérubé offre ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille et aux Nord-Côtiers « qui regrettent un député exceptionnel ».

Rappelons que Lucien Lessard a perdu la vie à la suite d’une chute qui l’a plongée dans un coma. Il avait 86 ans.

