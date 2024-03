Un accident bloque la route 138 à Baie-Sainte-Catherine

Un accident survenu à Baie-Sainte-Catherine, sur la route 138, cause la fermeture de la route et du service de traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

La Société des traversiers du Québec a transmis une alerte à sa clientèle afin de les aviser d’une « situation d’urgence » qui annule les traversées « jusqu’à nouvel ordre ».

Selon le porte-parole de la STQ, Bruno Verreault, un accident du côté de Baie-Sainte-Catherine bloque toute la circulation sur la route 138.

Les premières informations font mention qu’un poids lourd serait impliqué et qu’il n’y aurait aucun blessé.