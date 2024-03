La SOPFEU prête pour 2024

Forte d’investissements majeurs, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est prête à faire son travail advenant d’autres épisodes de grands feux comme en 2023.

Pour Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU, prévoir la saison et les déploiements d’équipes relève plus d’un coup de dés que de la planification stratégique.

« On ne sait jamais quel type de saison on va avoir. On aborde la saison avec ce que nous avons comme printemps actuellement », laisse entendre l’agente.

Cette dernière remarque que le printemps 2024 est quelque peu « hâtif », ce qui fera en sorte de faire rentrer les pompiers forestiers une semaine plus tôt que les autres années, soit au début du mois d’avril.

Elle assure que la branche de l’est du Québec a tous ses effectifs en main, et que l’est de la Côte-Nord en particulier aurait connu une vague de recrutement de nouveaux pompiers forestiers qui seraient à former pour la saison.

« Lorsqu’il y a des besoins, on ajuste en cours de saison le déploiement de nos équipes sur le terrain », dévoile la porte-parole.

En novembre, le gouvernement avait annoncé des investissements supplémentaires de 16 M$ pour l’acquisition et l’opération de matériel mobile.

« Ça nous a permis de travailler sur nos ressources matérielles, dont les structures mobiles et le potentiel de les accueillir sur le terrain », révèle-t-elle.

« On va être prêt cette année s’il y a des feux de forêt », assure Isabelle Gariépy.