Pas d’électricité une partie de la nuit de Forestville à Pessamit

Plus de 1 000 clients seront privés d’électricité de 22 h à 4 h dans la nuit du 25 et 26 mars entre Forestville et Pessamit. Hydro-Québec procède à une interruption électrique planifiée.

Selon le message transmis aux personnes touchées par la panne, des travaux d’urgence sont nécessaires en raison d’un bris dans le secteur. Ils seraient effectués au poste de Pessamit, desservant les municipalités de Forestville, Colombier et Pessamit.

Le site Info-Pannes, quant à lui, fait état d’une amélioration ou de l’entretien du réseau électrique.

Presque toutes les résidences de la ville seront plongées dans le noir, à l’exception de quelques endroits, notamment sur la rue Verreault à Forestville.