Archéo-Topo : Joëlle Pierre laisse place à la relève

Le Centre Archéo-Topo perd sa directrice générale Joëlle Pierre, qui passe à un autre appel après 22 ans de loyaux services. Son départ survient au moment où l’institution muséale des Bergeronnes est en « très bonne » santé financière, prête à être reprise.

Joëlle Pierre indique que l’idée de quitter la direction était dans l’air depuis 2 ou 3 ans, et qu’elle était motivée par le grand nombre de responsabilités associées au poste.

Toutefois, l’infatigable directrice restera en fonction quelques mois de plus à temps partiel pour aider la nouvelle personne à la direction.

L’organisme, qui est en « très bonne » santé financière selon sa directrice, a également été témoin de la rénovation de son bâtiment et la refonte de ses expositions dans les dernières années.

« Tout fonctionne bien, et je trouvais ça important de quitter dans une période de prospérité complète », assure-t-elle.

Transition vers le numérique

La future ex-directrice se dit heureuse d’avoir pu orienter la barque vers le numérique et les nouvelles technologies pendant ses années de direction, mais assure que la relève en aura une meilleure compréhension.

« Lors d’entrevues d’embauche avec des gens âgés entre 25 et 40 ans, je me rends compte qu’ils ont une autre vision de la société dans tous les domaines, dont le numérique », observe-t-elle.

« Je me dis que ça prend quelqu’un de jeune qui a une autre vision, plus près de cette nouvelle réalité-là », ajoute-t-elle.

Joëlle Pierre a été avec Archéo-Topo pendant 22 ans. Photo Archives

Poursuivre la mission

Quiconque connaît Joëlle Pierre se rend bien vite compte de sa passion viscérale pour l’archéologie des peuples qui ont façonné l’histoire de la Côte-Nord.

« La Côte-Nord est une région extraordinaire avec un patrimoine et une histoire qui le sont tout autant, et je suis contente, car maintenant les gens en sont de plus en plus conscients », affirme-t-elle.

« J’espère que la relève va être aussi branchée que moi sur la découverte de la vaste région de la Côte-Nord », espère-t-elle.