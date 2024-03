Cégeps de Baie-Comeau et Sept-Îles : une deuxième formation offerte au Sénégal

Le consortium composé des Cégeps de Thetford, Sept-Îles et Baie-Comeau pourra offrir une deuxième formation à Dakar au Sénégal. Sa candidature a aussi été retenue pour l’attestation d’études collégiales (AEC) en Génie mécanique.

Toujours grâce au Programme Québec – Francophonie en formation technique, il sera possible de délocaliser le cours dans un établissement de formation à l’étranger. C’est, cette fois-ci, le Centre de Formation professionnelle et Technique Sénégal-Japon, situé à Dakar, qui pourra bénéficier de l’expertise des trois cégeps afin de former sa clientèle étudiante.

Le projet, échelonné sur trois ans, débutera en janvier 2025 avec comme objectif de diplômer deux cohortes d’une quinzaine d’étudiants chacune. « Cette entente permettra non seulement d’établir des liens avec une communauté à l’internationale, mais également de répondre à un besoin de main-d’œuvre de plus en plus criant », estime le consortium.

Une fois leur diplôme en main, il sera possible pour les personnes qui le souhaitent d’amorcer des démarches d’immigration afin de venir partager leur savoir-faire au Québec.

Notons qu’une subvention de près de 750 000 $ sera versée au Cégep de Thetford afin de réaliser le projet.

« Nous sommes très heureux que le Cégep de Thetford ait pensé à notre cégep et à celui de Sept-Îles pour ce projet qui constitue une occasion additionnelle pour faire rayonner notre expertise à l’international », exprime Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

De son côté, le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin, croit que « le déploiement de l’AEC en génie mécanique au Sénégal est un projet gagnant-gagnant où nous pourrons mettre de l’avant notre savoir-faire industriel en contribuant à l’amélioration de l’enseignement au Sénégal ».

« Ce projet offre également des opportunités intéressantes pour attirer de la main-d’œuvre qualifiée et ainsi contrer la pénurie qui sévit dans nos régions », renchérit-il.

