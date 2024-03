Des élèves du Cégep de Baie-Comeau séjournent au site traditionnel innu Kanapeut

Au début du mois de mars, un groupe de 15 étudiants de différents programmes, notamment en Technologie forestière, ont séjourné au site traditionnel innu Kanapeut dans le cadre du projet innu-aitun et écoforesterie autochtone.

Initié par le finissant Jody Kim-Foo, ce projet parascolaire avait pour finalité la rencontre entre des étudiants ainsi que des acteurs de la foresterie et du Nitassinan de la Première Nation des Innus de Pessamit.

L’objectif était « de sensibiliser et d’apprendre à créer des relations professionnelles entre les futurs techniciens forestiers et les Innus de Pessamit », dévoile Catherine Heppell, conseillère aux communications au Cégep de Baie-Comeau.

« De plus, cet événement se voulait une occasion d’échanger et de réfléchir sur l’aménagement durable des forêts et sur divers enjeux forestiers », ajoute-t-elle, par courriel.



Plusieurs activités ont été au programme : nuitées dans un shaputuan (une grande tente-dortoir), cuisine collective, rituel spirituel dans une meteshan (tente de sudation), présentation de la culture innue et de l’importance du caribou.

Les étudiants ont également pu expérimenter la trappe du castor et du lièvre et ont assisté à une présentation de la foresterie innue par un agent du bureau des ressources et du territoire de Pessamit, entre autres.