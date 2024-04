Controverse aux Championnats de Hockey Côte-Nord : le Chef Mckenzie inquiet des images

Le Chef Mike Pelash Mckenzie est inquiet des images montrant un arbitre qui maintient au sol un jeune joueur en utilisant son corps, des images qui lui rappellent « une situation bien connue aux États-Unis ».

« J’espère que les autorités de Hockey Côte-Nord et surtout de Hockey Québec vont prendre le temps d’analyser le tout et de rétablir la situation », a-t-il affirmé, dans un communiqué diffusé lundi soir. « Il en va de l’honneur des organisations impliquées et de la crédibilité de l’organisation qui a la responsabilité que les règles soient appliquées de façon juste et équitable pour les équipes autochtones et allochtones », a-t-il poursuivi.

Une manifestation était prévue à Sept-Îles en soirée, pour dénoncer la situation. ITUM invitait les gens à y prendre part de façon calme et sécuritaire.

La décision controversée des arbitres en finale des Championnats régionaux de Hockey Côte-Nord, tenue à Baie-Comeau en fin de semaine, est à l’origine de cette sortie. La Sûreté du Québec est intervenue tandis qu’une bagarre a éclaté en marge du match.

« Un but refusé qui a coûté la médaille d’or aux athlètes de Uashat mak Mani-utenam à la fin du match qui les opposait aux Vikings de Baie-Comeau soulève bien des questions qui méritent des réponses pour les joueurs et les nombreuses personnes qui ont assisté au match », résume ITUM.

À la fin du match, les responsables de l’équipe des Mikun M15 B ont déposé un protêt qui a immédiatement été rejeté, indique le Conseil.

ITUM et l’Association du hockey mineur de Uashat mak Mani-utenam soulignent que « depuis la formation d’un comité pour la relance et le développement du hockey en 2021 par le gouvernement du Québec, alors que les chefs innus étaient intervenus en demandant une présence de représentants autochtones pour porter la voix des joueurs issus de communautés, il reste beaucoup de chemin à faire pour rendre le sport équitable sans la présence de discrimination basée sur l’appartenance aux nations autochtones ».