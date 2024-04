Emploi au Québec en mars : le secteur public sort gagnant

Le secteur public sort gagnant des dernières statistiques sur l’emploi en mars 2024 au Québec. L’emploi y a crû de 9300 en mars par rapport au mois précédent, note l’Institut de la statistique du Québec vendredi.

Le secteur public affichait alors 1 071 200 personnes en emploi.

Pendant ce temps, le secteur privé affichait 2 954 900 personnes en emploi. Il s’agit d’une baisse de 17 000 par rapport au mois précédent.

Quant aux travailleurs autonomes, ils étaient 489 100 au mois de mars. Là encore, il s’agit d’une baisse par rapport au mois précédent, cette fois de 10 300.

De façon globale, le Québec affichait 4 515 200 personnes en emploi, soit une baisse de 18 000 ou 0,4 % par rapport au mois précédent.

En conséquence, les industries et secteurs d’activité se sont comportés bien différemment.

Les diminutions les plus importantes de l’emploi, en termes de pourcentages, ont été enregistrées dans l’hébergement et la restauration, dans l’information, culture et loisirs, ainsi que dans le transport et l’entreposage.

À l’inverse, dans le domaine des services, les secteurs qui ont le mieux fait sont les services d’enseignement et celui des finances, assurances, services immobiliers et services de location.

La rémunération moyenne en ce mois de mars 2024 était de 33,59 $ l’heure et de 1187,33 $ pour ce qui est de la rémunération hebdomadaire, mentionne l’ISQ.