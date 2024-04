Des foules se réunissent pour assister à l’éclipse solaire totale

Des foules venues de près et de loin, unies dans une anticipation céleste, étaient rassemblées le long de la trajectoire canadienne de l’éclipse solaire totale.

La trajectoire de l’éclipse totale, où la Lune passe directement devant le Soleil, traversera d’abord le sud-ouest de l’Ontario vers 15 h 15 lundi, puis se déplacera vers l’est à travers le Québec et le Canada atlantique avant d’arriver à Terre-Neuve vers 15 h 45, heure de l’Est.

Les villes et villages situés le long du chemin de la totalité se sont préparés à ce que leur population augmente sous l’effet des chasseurs d’éclipse, la région du Niagara, en Ontario, ayant déclaré l’état d’urgence préventif.

Iyalie Russell et Gabby Gregor affirment que leur chemin vers le site d’observation de l’éclipse solaire de Niagara Falls, en Ontario, a commencé l’année dernière dans le cadre d’un cours d’histoire de l’astronomie à l’université York. C’est là qu’elles ont noué des liens d’amitié et qu’elles ont décidé de regarder l’éclipse solaire ensemble.

«Nous avons déjà regardé des éclipses de Lune ensemble et nous nous sommes dit que nous devions continuer à le faire, à suivre la tendance», a expliqué Mme Gregor, qui est venue de Toronto avec Mme Russell tôt lundi matin.

Des conditions météorologiques variables

Mais les mauvaises conditions météorologiques dans certaines parties du sud de l’Ontario ont menacé de bloquer la vue de certains chasseurs d’éclipse.

Scott Rhind, qui s’est rendu aux chutes du Niagara depuis le sud de Detroit, s’attendait à une percée dans la couverture nuageuse au-dessus de la ville.

«Sinon, nous composerons avec l’obscurité», a-t-il indiqué.

Sous un ciel généralement nuageux à Kingston, en Ontario, un homme de Toronto a déclaré qu’il envisageait de se rendre plus à l’est jusqu’à Montréal, où les prévisions annonçaient un ciel dégagé.

À Fredericton, quelques nuages tenaces traversaient un ciel principalement bleu alors qu’un soleil printanier brillait.

Perchée dans un arbre le long de la rivière Saint-Jean, Avalon Garner Duffy, âgée de sept ans, est venue en voiture avec sa famille depuis la Nouvelle-Écosse pour assister à l’éclipse.

Elle a dit qu’elle attendait avec impatience la «bosse noire» de la Lune recouvrant le Soleil, puis «l’éclat venant de derrière».

«Une fois dans une vie»

La prochaine éclipse solaire totale au Canada devrait passer par les provinces de l’Ouest dans 20 ans, mais selon certaines estimations, le phénomène ne se produit en un lieu donné qu’une fois tous les 360 ans environ.

Tom Rance, un habitant de Kingston âgé de 89 ans, l’a exprimé dans des termes que certains amateurs de hockey de Toronto pourraient comprendre.

«C’est presque comme regarder les Leafs remporter la Coupe Stanley», a-t-il déclaré en riant, faisant référence à la disette de l’équipe de la LNH remontant à 1967.

«Pour beaucoup de gens, c’est peut-être une fois dans leur vie.»

Brian Rogers a révélé avoir voyagé avec sa femme Mandy et leurs enfants depuis les États-Unis jusqu’à Niagara Falls, en Ontario, pour voir l’éclipse solaire.

M. Rogers a indiqué que lui et sa famille étaient impatients de vivre à nouveau l’éclipse, cette fois encadrée par les emblématiques chutes du Niagara, après l’avoir vue ensemble en 2017 depuis leur État d’origine, la Géorgie.

«C’était un peu surréaliste parce que tous les grillons et les animaux autour de nous ont commencé à faire des bruits nocturnes, et c’était assez chouette, a-t-il dit à propos de la dernière éclipse. Ils étaient déconcertés par la situation.»

Une personne sur six vit dans la trajectoire de totalité du Canada, soit environ 6,1 millions de personnes selon les données du recensement de 2021, a déclaré Statistique Canada, notant que ce chiffre est probablement plus élevé compte tenu de la croissance rapide de la population.

Un spectacle de danse céleste

Alors qu’une grande partie du Canada connaîtra une éclipse partielle, ceux qui se trouvent sur le chemin de la totalité auront droit – si le temps le permet – au spectacle complet.

Cette danse céleste, dans laquelle la Lune, le Soleil et la Terre s’alignent, est possible grâce à une mise en scène miraculeuse. La Lune est environ 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est également 400 fois plus proche de la Terre, ce qui donne l’impression que les deux ont la même taille dans le ciel.

À l’approche de l’éclipse totale, le ciel s’assombrira et la faune pourrait se taire comme si la nuit approchait.

Les températures baisseront et les vents pourraient même commencer à changer. Des bandes d’ombre peuvent être visibles sur le sol, que certains ont décrites comme ressemblant à des vagues de lumière au fond d’une piscine.

Puis, dans un moment d’émerveillement partagé, les observateurs de l’éclipse verront la Lune passer directement devant le Soleil. La couronne solaire, d’un blanc éclatant, c’est-à-dire l’atmosphère extérieure du Soleil, encerclera le disque noir de la Lune.

Les éclipses totales de Soleil ont été à l’origine d’importantes percées scientifiques. L’hélium a été détecté pour la première fois lors d’une éclipse en 1868, et les observations faites lors d’une éclipse en 1919 ont permis d’étayer la théorie générale de la relativité d’Albert Einstein.

Priorité à la sécurité

Selon les experts, il est important de porter une protection oculaire spéciale pour regarder l’éclipse. Des lunettes de soleil ordinaires ne feront pas l’affaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a lui-même appelé les Canadiens à privilégier la sécurité lors d’une conférence de presse sans rapport avec le sujet, qui s’est tenue dimanche à Montréal.

«L’éclipse suscite beaucoup d’intérêt et la première chose à faire est de rester prudent et en sécurité, a-t-il déclaré. Achetez de bonnes lunettes si vous le pouvez.»

Les entreprises de télécommunications canadiennes ont également préparé leurs réseaux en vue d’une augmentation de la demande dans les zones situées sur la trajectoire de l’éclipse. Elles ont indiqué qu’elles déploieraient des infrastructures supplémentaires, telles que des tours cellulaires portables, dans certaines zones afin de prévenir d’éventuelles perturbations.

Selon l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques, une éclipse solaire totale est une occasion rare pour les gens d’avoir un lien direct avec ce qui se passe dans l’espace.

Selon lui, le fait de sentir l’ombre de la Lune sur la Terre rappelle le «ballet cosmique» qui se déroule en permanence dans l’espace.

Bien que des éclipses solaires totales se produisent quelque part sur Terre presque chaque année, il affirme qu’il n’y en a pas eu à Montréal, sa ville natale, depuis les années 1930.

Les éclipses permettent aux scientifiques d’en apprendre davantage sur le Soleil et d’étudier ses propriétés, a-t-il rappelé.