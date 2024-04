Loïc Tremblay participera à une compétition de culturisme

Le Sacré-Cœurois Loïc Tremblay a une nouvelle passion, et se prépare à en faire la démonstration sur scène dans deux semaines à la compétition Push Natural Classic à Vaudreuil-Dorion en Montérégie.

À Noël, le paternel de Loïc Jonny Tremblay lui offre un suivi avec l’entraîneur Martin Bergeron de Chicoutimi qui l’accompagne dans son développement en vue de participer à une compétition de culturisme.

« Je pensais que je n’étais pas prêt à autant de sacrifices, mais, au final, je me suis habitué et sérieusement, c’est le meilleur mode de vie que j’ai eu », explique le jeune homme de 18 ans.

Ce dernier assure que les entraînements vont bien, et suit même en parallèle un cours de coach de conditionnement physique.

Entraînement intense

Loïc Tremblay s’entraîne plus de 5 heures par semaine sur 5 jours durant la semaine, et toute son alimentation doit être réglée en conséquence.

C’est son père Jonny qui s’occupe de ce volet qui demande beaucoup de temps de préparation, car il veut que son fils « se concentre sur son entraînement », explique le paternel.

« C’est un régime de 1 900 calories par jour. Les portions sont petites et il y a des collations entre les repas », dévoile le culturiste en devenir.

Depuis le début de son entraînement, Loïc Tremblay est passé de 186 lb à 169 lb avec son coach Martin Bergeron et assure qu’il a plus que jamais la motivation de repousser ses limites.

« C’est une première pour moi, et la compétition me stresse un peu. Mais l’entraînement va super bien et je suis motivé », laisse-t-il entendre.

1 minute pour impressionner

La compétition Push Natural Classic sera la porte d’entrée pour le sportif Sacré-Coeurois, qui montera sur la scène avec des compétiteurs de partout en province dans la catégorie 18 à 22 ans 180-210 lb.

Les juges recherchent des attributs physiques comme la ligne, la symétrie, la tonicité, la présentation et les poses.

Pour sa performance, Loïc Tremblay a décidé d’y aller avec un mélange de poses dans sa chorégraphie solo qu’il a lui-même créée.

« Je me suis inspiré de poses que je connaissais, qui ne sont pas nécessairement trop faciles », dévoile-t-il.

Aller loin

L’athlète qui a eu 18 ans en janvier ne cache pas son intention de participer à d’autres compétitions pour se rendre au sommet de son sport.

« J’ai un but dans la vie, et c’est de me perfectionner dans la carrière de bodybuilding », dit-il.

Loïc Tremblay aimerait se rendre à la compétition Mr Olympia, la plus haute distinction dans la pratique du culturisme professionnel au monde.

« C’est quelque chose que j’entreprends à tous les jours dans ma vie, et je trouve que c’est important », ajoute l’athlète, qui se voit déjà participer à d’autres compétitions.

« J’ai toujours trouvé la perfection du corps intéressante, ça me fascinait et je voulais être comme ça en grandissant », termine-t-il.