Le Drakkar complète son doublé

Baie-Comeau – Le Drakkar a brillamment complété son doublé à domicile, samedi après-midi, quand il a disposé du Titan d’Acadie-Bathurst par le pointage de 4-2 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Victorieux par la marque de 2-1 la veille, les membres de l’équipage ont accompli leur mission à la maison et leur brio leur permet, du même coup, de prendre une priorité de 2-0 dans cette série quart-de-finale.

Tout comme le match de vendredi devant une autre salle plein de 3042 amateurs, les locaux ont vite donné le ton (19 lancers contre 6) dès l’engagement initial avec deux filets sans riposte, ceux de Niks Fenenko et Justin Poirier avec son 6e but en six matchs depuis le début des séries.

Après un début de deuxième période plus difficile, les vikings du navire ont retrouvé leur rythme à la suite d’une superbe pièce de jeu individuelle de l’attaquant Louis-Charles Plourde.

Victime d’une charge sournoise dans le dos en première période, le numéro 42 est revenu encore plus fort et n’a pas raté sa chance lors de son échappée en servant une belle feinte au gardien Antoine Keller.

Gros but

« C’est un gros but et cela leur a fait très mal avec une avance de 3-0. Ce n’est pas toujours facile, mais nous sommes en séries et il faut être capable de payer le prix », a imagé l’attaquant de 18 ans.

Deuxième étoile de la rencontre, Plourde a complété un trio productif avec Justin Gill (trois aides) et Matyas Melovsky. « C’est toujours plaisant d’évoluer avec des joueurs d’expérience et je veux en profiter au maximum. C’était important de gagner à domicile. On s’en va maintenant là-bas pour finir le travail. »

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a fort apprécié la performance globale de sa formation. « Les gars étaient moins nerveux que la veille et ont débuté en force. Après un bref passage à vide, ils ont bien rebondi pour prendre le contrôle de la partie. »

Avec seulement trois buts alloués en deux matchs, la défensive du Drakkar a de nouveau fait le travail. « C’est le sentiment d’urgence qui fait la différence. Les joueurs travaillent en groupe de cinq et c’est plaisant de les voir aller. »

En vitesse

Félix Gagnon a complété le pointage dans un filet désert en fin de troisième période. Le Drakkar y est allé d’une mitraille de 49 tirs face au cerbère français du Titan.

Matthew McRae et Louis-François Bélanger ont trompé la vigilance du gardien Charles-Édward Gravel (23 arrêts) qui a de nouveau été solide dans les moments importants.

Les coups vicieux et les abus verbaux ont également été très nombreux sur la patinoire et ce, même si les règlements de la ligue empêchent d’utiliser certaines expressions (le mot F….) entre les langues anglaise et française.

La série se transporte maintenant au Nouveau-Brunskwick alors que la partie numéro 3 de la série sera à l’affiche sur la glace du centre K.C. Irving, mardi soir, sur le coup de 18 h, heure du Québec.