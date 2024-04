Des taxes plus élevées sur le tabac et le vapotage figurent dans le budget fédéral

Les libéraux s’attendent à ce qu’une nouvelle initiative dans le budget fédéral visant à réduire le taux de tabagisme génère 1,7 milliard $ de nouveaux revenus pour le gouvernement.

L’augmentation des flux de trésorerie coïncide avec le lancement d’un nouveau régime d’assurance-médicaments de 1,5 milliard $ qui offrira une couverture universelle pour les médicaments contraceptifs et contre le diabète.

Les deux programmes ont été présentés comme de nouvelles mesures sanitaires dans le budget déposé mardi à la Chambre des communes par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le ministre de la Santé, Mark Holland, a annoncé le lancement d’un nouveau programme d’assurance-médicaments en février à la suite de négociations difficiles avec les néo-démocrates.

Le NPD a poussé le gouvernement à couvrir plusieurs catégories de médicaments, mais les libéraux ont fait valoir les coûts importants, invoquant un «cadre financier difficile».

M. Holland était réticent à divulguer le coût du programme à ce moment et affirmait que la facture serait susceptible de changer en fonction des négociations avec les provinces et les territoires.

À l’heure actuelle, le gouvernement prévoit dépenser 59 millions $ au cours de la prochaine année et augmenter ses dépenses annuelles pour atteindre 477 millions $ d’ici 2027.

Les nouveaux coûts seront entièrement compensés par les efforts prévus dans le budget pour décourager les gens de fumer et de vapoter.

Le gouvernement prévoit augmenter la taxe d’accise sur une cartouche de cigarettes de 5,49 $ à compter de mercredi, ce qui, selon les libéraux, rapportera 1,36 milliard $ sur cinq ans.

La taxe sur les produits de vapotage augmentera quant à elle de 12 % en juillet et rapportera 310 millions $ sur cinq ans.

Le coût des taxes d’accise se répercute souvent sur les consommateurs avec des prix plus élevés, ce qui, espère le gouvernement, dissuadera les gens de commencer à fumer.

«Attirés par un marketing tentant, les millénariaux et les jeunes de la génération Z adoptent de nouvelles formes de mauvaises habitudes, vapotant presque aussi souvent que les baby-boomers fumaient des cigarettes», peut-on lire dans le document budgétaire.

L’objectif de la stratégie antitabac du Canada est de réduire le taux de tabagisme à moins de 5 % d’ici 2035.

Selon la dernière enquête gouvernementale de 2022, le taux de tabagisme chez les personnes de 15 ans et plus était de 10,9 % et le taux de vapotage était de 30 %.

Les libéraux tiennent leurs promesses faites aux néo-démocrates

Même si le programme d’assurance-médicaments constitue de loin la plus importante nouvelle promesse en matière de soins de santé du budget, les libéraux sont toujours en voie de consacrer 13 milliards $ sur cinq ans à un nouveau programme de soins dentaires destiné aux familles non assurées à revenu faible ou moyen. Ils ont aussi promis aux provinces des milliards de dollars pour renforcer les systèmes de santé en difficulté.

Toutes ces conditions étaient celles de l’entente de soutien et de confiance avec le NPD, en vertu de laquelle les néo-démocrates soutiennent les libéraux minoritaires lors de votes parlementaires clés, y compris le budget.

Le plan de dépenses de mardi annonce également des efforts pour tenir la dernière promesse faite au NPD en matière de santé : une loi sur les soins de longue durée. Ceux-ci relèvent toutefois des champs de compétence des provinces et des territoires.

La pandémie a mis en lumière les établissements de soins à travers le pays qui ont été ravagés par l’épidémie de COVID-19. La ministre des Finances s’est engagée à déposer un projet de loi pour établir des normes nationales pour les foyers de soins, mais elle laisserait aux provinces et aux territoires le soin de décider de les adopter ou non.