Raoul Boilard finaliste pour le Trophée Michael-Bossy

La LHJMQ poursuit sa remise virtuelle des honneurs individuels lors des Rondelles d’Or, en dévoilant les finalistes pour le Trophée Michael-Bossy, remis au meilleur espoir professionnel.



Les trois finalistes sont :



Raoul Boilard, centre, Drakkar de Baie-Comeau

En 68 matchs, Boilard a dominé tous les joueurs recrues de la LHJMQ avec 40 mentions d’aide et 62 points, terminant au troisième rang des marqueurs du puissant Drakkar. Le centre de 17 ans a également mené les joueurs de première année avec un différentiel de +27, 563 mises au jeu remportées et une efficacité de 57,6 % au cercle des mises au jeu.



Spencer Gill, défenseur, Océanic de Rimouski

Gill a bien progressé cette saison, haussant sa production de 4 à 46 points. Il a ainsi terminé au 10e rang des marqueurs chez les défenseurs de la LHJMQ, tandis que ses 12 buts lui ont valu le sixième échelon. Cinquième choix au total du Repêchage 2022, le droitier de 6’4’’ et 182 lb a pris la cinquième position des marqueurs de l’Océanic.



Maxim Massé, ailier droit, Saguenéens de Chicoutimi

Recrue de l’année dans la Ligue canadienne (LCH) la saison dernière, Massé a fait encore mieux, enregistrant 36 buts et 39 passes pour 75 points, au premier rang des marqueurs des jeunes Saguenéens. Dans la LHJMQ, il a pris la huitième position des buteurs et la 13e des pointeurs. L’ailier droit de 6’2’’ et 193 lb, choisi au troisième rang du Repêchage 2022, avait récolté 29 buts et 62 points à sa saison recrue.