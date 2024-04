12 places en service de garde pour juin aux Escoumins

La municipalité des Escoumins prend le taureau par les cornes et va de l’avant avec son nouveau projet pilote de service de garde éducatif en communauté en partenariat avec le Centre de la Petite Enfance (CPE) La Giroflée, qui prévoit l’ajout de 12 places pour les enfants d’âge préscolaire en juin.

La municipalité est d’abord à la recherche d’une ou de deux personnes responsables du nouveau service de garde, et le maire André Desrosiers confirme que quelques personnes ont déjà signalé leur intérêt pour la suite.

« Il y en a qui ont déjà levé la main, et on va attendre les candidatures pour déterminer tout ça », fait-il savoir.

« On espère que le nouveau projet pourrait motiver certaines personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas avoir une garderie à la maison » illustre ce dernier.

André Desrosiers indique que la formation du projet pilote provient de demandes de citoyens face au manque de place en garderie dans la région.

L’espace dans la maison de la culture serait en location, et il n’y aurait pas de grandes modifications à apporter à l’intérieur de la bâtisse qui sera sous la supervision du CPE.

Durant l’année dernière, la municipalité des Escoumins avait entrepris de remettre en état sa maison de la culture dont certaines parties avaient été affectées au fil du temps.

La toiture ainsi que les garde-corps autour de la galerie seront refaits à neufs ce printemps juste à temps pour l’été.

Pour le maire André Desrosiers, ce projet pilote représente une bonne opportunité de régler le manque de place pour les enfants en garderie.

« On manque de travailleurs partout, donc si on est capable d’accommoder les parents et leurs enfants, ça libère des personnes qui peuvent retourner au travail », explique-t-il.