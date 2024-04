Steeve St-Gelais de Boisaco reçoit le mérite coopératif 2024

Le président de Boisaco Steeve St-Gelais a reçu le mérite coopératif 2024 au congrès annuel de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) au Mont-Ste-Anne du 18 avril.

Le prix Mérites sont remis chaque année à des forestiers qui se sont démarqués par des réalisations exceptionnelles.

« Avec sa grande créativité et sa force de persuasion, il a joué un rôle très important dans le développement des trois coopératives COFOR, Unisaco et Valisaco, qui emploient maintenant plus de 300 travailleurs membres », apprend-on par l’entremise de Dany Rousseau, directeur des communications à la FQCF.

Président de la Conférence des coopératives forestières du Québec de 2003 à 2005, soit l’ancêtre de la FQCF, le président de Boisaco en poste depuis 2014 a contribué à valoriser l’image des coopératives forestières comme porteuses d’innovations dans le secteur forestier à l’instar des nombreux projets développés par Boisaco au fil des ans.