Les Rencontres étudiantes du cinéma sont de retour à Baie-Comeau

Les Rencontres étudiantes du cinéma seront à nouveau proposées cette année à la polyvalente des Baies, du 16 au 19 mai, vu le succès de la première édition tenue au printemps 2023.

Cet événement cinématographique unique en son genre a pour mission d’offrir à des jeunes des quatre coins du Québec, un lieu de partage et de création pendant lequel ils pourront développer leur sens et leurs compétences de création, de réalisation et d’interprétation.

Les Rencontres étudiantes du cinéma se dérouleront cette année sous la présidence d’honneur du réalisateur et scénariste québécois Édouard A. Tremblay.

Un volet compétitif et collaboratif

En plus de permettre aux jeunes passionnés de cinéma une initiation à des disciplines artistiques qui ne figurent pas dans le Programme de formation de l’école québécoise, ces trois journées d’activité donneront encore une fois lieu à un concours de création de courts-métrages, mieux connus sous l’appellation de Kinos.

Les REC se termineront par la projection des Kinos réalisés au cours de la fin de semaine et la remise de prix aux gagnants dans une dizaine de catégories. En raison des travaux en cours à l’agora de la polyvalente des Baies, cette soirée se tiendra cette année à l’amphithéâtre Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau.

Seule rencontre du genre au Québec destinée à des élèves du secondaire, les REC permettront aux participants de vivre une expérience collaborative culturelle avec des jeunes partageant leur passion, mais aussi de prendre part à une expérience de médiation culturelle au cours de laquelle le président d’honneur partagera avec eux son expérience et son cheminement dans le milieu du cinéma.

Ayant fait ses premières armes au sein du groupe Phylactère Cola, dont les émissions humoristiques étaient diffusées à Télé-Québec au début des années 2000, Édouard A. Tremblay a réalisé, au printemps 2023, son premier long métrage solo, Farador, adapté de son court-métrage à succès La bataille de Farador diffusé dans plusieurs festivals à travers le monde et plus largement sur le web où il a généré des millions de vues.

L’URLS Côte-Nord, productrice exécutive de l’événement

Les REC 2024 pourront compter sur un partenaire de taille, alors que l’Unité régionale Loisir et Sport (URLS) Côte-Nord agira à titre de productrice exécutive de l’événement. Plusieurs autres partenaires ont également confirmé leur implication.

Les organisateurs sont également fiers de souligner un tout nouveau partenariat avec REGARD, l’un des principaux festivals de films courts en Amérique du Nord qui a lieu à Saguenay depuis 1995.

« Une représentante de l’organisme, Noémie Bouchard, sera d’ailleurs sur place au cours de la fin de semaine et des pourparlers sont en cours afin que les courts-métrages produits par les participants aux REC fassent l’objet d’une diffusion lors d’un prochain événement de REGARD », dévoile la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie, par voie de communiqué.

Trois journées d’activité bien remplies

Participant l’an dernier à la première édition, les cinéastes en herbe de l’école secondaire Ozias-Leduc de Mont-St-Hilaire et du Collège Ste-Anne de Lachine ont confirmé leur retour et se joindront notamment à des jeunes passionnés du septième art de la polyvalente des Baies pour cette deuxième édition, ainsi qu’à des représentants de l’école secondaire Armand-St-Onge d’Amqui, qui en seront à leur première participation.

« Les organisateurs sont également en pourparlers avec d’autres établissements intéressés à participer, mais avouent que la grève de l’automne dernier et les jours de classe manqués qui en ont découlé ont malheureusement déjoué les plans de certaines écoles qui envisageaient de participer », ajoute Mme Lavoie.

Ils ont tout de même bon espoir de voir entre six et dix équipes participer aux activités qui prendront leur envol le 16 mai avec un accueil totalement nord-côtier présenté en collaboration avec Attitude Nordique.

Cette soirée prendra la forme d’un repas en bordure du fleuve suivi d’une projection en plein air dans une ambiance relaxante. Les participants assisteront alors à la projection du film Farador du président d’honneur Édouard A. Tremblay, précédée d’un montage de quelques courts-métrages présentés par REGARD. C’est aussi lors de cette soirée que seront dévoilés les thèmes de la compétition de Kinos, alors que les prochaines heures seront consacrées à la création des courts-métrages.