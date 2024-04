Des biscuits pour la Villa Forestville

Les biscuits sourires retrouveront les présentoirs du Tim Hortons de Forestville du 29 avril au 5 mai. Encore cette année, c’est la Villa Forestville – phase 3 qui profitera des ventes.

Une équipe de bénévoles et de membres du conseil d’administration de l’organisme mettra d’ailleurs la main à la pâte pour décorer les biscuits, supportée par les employés du restaurant. Il sera possible de passer sa commande et de la recevoir en livraison.

La Villa Forestville – phase 3 est le futur développement d’une résidence pour aînés autonomes sur la 1re Avenue à Forestville. La Ville a obtenu de l’aide financière pour réaliser le projet, mais une somme est encore manquante pour aller de l’avant.