La soirée des élus atteint la cible 

Pour une première, on peut certes affirmer que la soirée des élus de la Chambre de Commerce de la Haute-Côte-Nord (CCHCN) a fait mouche. Les échanges furent intéressants et l’ouverture des participants était au rendez-vous.

Sous la présidence d’honneur de la préfète Micheline Anctil, l’activité réunissant près de 50 personnes issues de la classe politique et du milieu des affaires s’est tenue le 19 avril à la salle Ginette.B.-Sirois.

Se retrousser les manches

Mettant en lumière les liens forts entre les élus municipaux et le monde des affaires dans la région, la mairesse de Forestville a livré tel que coutume, un discours réaliste sur l’importance des relations entre les acteurs municipaux, les entreprises locales et les partenaires du milieu. Mais plus encore, l’élue a démontré, exemples à l’appui, qu’il est plus laborieux de concrétiser des projets d’envergure dans une région comme la Côte-Nord que nulle part ailleurs. La détermination, la pugnacité et la débrouillardise sont de mise chez nous si on veut sortir du lot. Ça fait un bail que la préfète l’a compris. Micheline Anctil ne réinvente pas la roue. Mais au chapitre de la maîtrise de ses dossiers et de l’ardeur au travail, plusieurs élus de la région auraient intérêt à suivre son exemple.

Le sympathique député de René-Lévesque Yves Montigny n’a pas laissé sa place. Outre la belle annonce concernant la Maison Gilles-Carle de Longue-Rive qui verra l’aide gouvernementale par résident passer de 50 000 $ à 80 000 $ par an, le député a parlé du tout chaud Programme Départ destiné aux PME des MRC dévitalisées. « L’exceptionnel potentiel éolien de la Haute-Côte-Nord qui ne pourra se réaliser sans partenariat avec les communautés autochtones. » La création d’opportunités de développement pour le secteur forestier, avec au cœur de la dynamique, la forestière Boisaco.

Chapeau à Abder Izziri et Stéphanie Gagnon de la CCHCN pour le bel élan, et surtout d’avoir réussi à attirer les directeurs généraux des deux institutions financières ainsi que des élus et gens d’affaires du territoire.