Le «petit roi» Jean-Pierre Ferland aura des funérailles nationales

La famille de l’auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Ferland a accepté lundi l’offre faite la veille par le premier ministre François Legault de tenir des funérailles nationales. L’équipe de communication de la famille en a donné la confirmation en début de soirée.

L’auteur d’«Une chance qu’on s’a», d’«Un peu plus loin», du «Petit roi», Jean-Pierre Ferland, est décédé samedi de causes naturelles à l’âge de 89 ans. Dès le lendemain, M. Legault a annoncé en point de presse, à Montréal, qu’il proposerait des funérailles nationales à la famille de l’artiste.

«On va entrer en contact avec sa famille. Si elle le souhaite, on va organiser des funérailles nationales», avait-il affirmé après avoir offert ses condoléances à la conjointe du défunt artiste, Julie Anne Saumur, à ses enfants, Julie et Bruno, ainsi qu’à toute sa famille et ses proches.

Très ému durant la conférence de presse, François Legault a mentionné qu’«on dirait que tous les Québécois ont le goût de lui dire: ‘Une chance qu’on t’a’.»

Les détails de la cérémonie sont encore inconnus. Selon les informations de Radio-Canada, la famille du défunt doit rencontrer le service du Protocole mardi.

Jean-Pierre Ferland était hospitalisé depuis le 14 février dernier au CHSLD Desy, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la région de Lanaudière. C’est à cet endroit qu’il a rendu l’âme, samedi.

-Avec des informations de Sébastien Auger, La Presse Canadienne