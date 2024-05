Les orignaux sont sortis sur nos routes

Les risques de croiser de la grande faune commencent à augmenter à ce moment-ci de l’année, et quelques rencontres ont déjà été constatées sur les routes du territoire. Les automobilistes devront user de prudence dans les prochaines semaines, plus particulièrement sur la route 172 entre Chicoutimi et Sacré-Cœur.

En raison du faible couvert de neige qui résulte d’un hiver assez doux avec des moyennes de températures élevées, les orignaux sont davantage prompts à sortir tôt de la forêt.

Pour Jérôme Plourde, biologiste à la direction de la gestion de la faune au Saguenay-Lac-Saint Jean, cette douceur hivernale a un impact direct sur les déplacements hâtifs des cervidés.

« J’ai l’impression qu’il y a eu un décalage de deux ou trois semaines d’avance, car il y a beaucoup de secteurs où il n’y a plus de neige du tout », indique-t-il.

Habituellement, la fin du printemps jusqu’au mois de juin est une période de grands déplacements pour cette grande faune afin de trouver sa nourriture en bordure des routes.

À la lumière des chiffres sur les collisions et autres accidents, le biologiste souligne qu’il y a fréquemment un pic d’incidents durant les mois de mai et de juin. Celui-ci sera plus tôt cette année, selon lui.

Imprévisible

Bien qu’ils ne soient pas dénoués d’intelligence cognitive et pratique, les cervidés ont des comportements qui défient toute forme de prévisibilité.

« Quand on les croise, certains vont tout simplement s’arrêter, paniquer ou s’affoler », fait savoir Jérôme Plourde.

Le meilleur conseil est d’être vigilant dans les moments comme l’aube ou le crépuscule, « où la visibilité est moins bonne sur les routes », explique-t-il.

Ce dernier révèle également que les orignaux n’ont pas une excellente vue, et qu’il devient encore plus difficile d’estimer la direction de ses mouvements et sa volonté lorsqu’une automobile se dirige vers eux.

Surtout dans les dénivelés et les pentes, il convient de réduire sa vitesse et de respecter les panneaux de signalisation.