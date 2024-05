10 M$ de plus pour protéger les forêts contre la tordeuse

Dans son budget 2024-2025, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il injectait 10 M$ supplémentaires pour protéger les forêts touchées par l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Sur la Côte-Nord, on arrosera 28 000 hectares de forêt cette année.

Cette nouvelle somme porte ainsi l’enveloppe totale allouée en 2024 à près de 59 M$. Ce budget permettra de poursuivre les programmes de protection des peuplements contre la TBE au moyen de pulvérisations aériennes d’insecticide biologique dans certaines forêts atteintes par l’insecte et de couvrir trois nouvelles régions, soit l’Outaouais, les Laurentides et le Nord-du-Québec, pour l’arrosage aérien.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, en fait l’annonce aujourd’hui. « Notre gouvernement va de l’avant avec de nouveaux investissements pour diminuer les répercussions de la TBE sur la forêt québécoise et sur l’économie des régions touchées. Nous suivons cette épidémie de près dans l’ensemble du Québec, en forêt tant publique que privée, et sommes prêts à réagir », a-t-elle mentionné

À l’échelle du Québec, l’épidémie de TBE est toujours active. Les arrosages aériens, en forêt publique et privée, ont pour objectif de « maintenir en vie les arbres touchés en préservant au moins la moitié du feuillage annuel des essences vulnérables, soit le sapin baumier et l’épinette blanche, dans des secteurs ciblés », informe le gouvernement du Québec, par communiqué.

Arrosages aériens annuels

Les arrosages aériens réalisés par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) couvriront ainsi les 10 régions suivantes cette année :

Bas-Saint-Laurent : 104 000 hectares

Saguenay−Lac-Saint-Jean : 155 000 hectares

Capitale-Nationale : 27 000 hectares

Abitibi-Témiscamingue : 105 000 hectares

Côte-Nord : 28 000 hectares

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine : 197 000 hectares

Chaudière-Appalaches : 7 000 hectares

Outaouais : 32 000 hectares

Laurentides : 29 000 hectares

Nord-du-Québec : 1 200 hectares

« La TBE se trouve en permanence dans les forêts du Québec, même en l’absence d’épidémie. La densité des populations de l’insecte augmente graduellement pour atteindre le stade de l’épidémie tous les 30 à 35 ans », informe l’instance gouvernementale.