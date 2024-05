La campagne Biscuit sourire bat son plein

Depuis le 29 avril, la campagne Biscuit sourire a fait son retour dans les restaurants Tim Hortons de la région. Il est possible de s’en procurer jusqu’à ce dimanche 5 mai et ainsi contribuer à une cause importante de chez nous.

À Forestville, tous les profits réalisés avec les biscuits sont remis à la Villa Forestville. L’organisme amasse des fonds pour son projet Villa Forestville – phase 3 qui consiste à construire une résidence pour personnes aînées autonomes sur la 1re Avenue.

En date du 2 mai, une somme totale de 3 736 $ a été amassée pour l’organisme forestvillois grâce à la générosité des citoyens et des commerçants.

« On a vraiment une belle réponse de tout le monde. Les gens nous encouragent et c’est très apprécié », souligne Claire Gagné, membre du conseil d’administration de la Villa Forestville.

Les biscuits sourires sont fabriqués par les employés des restaurants Tim Hortons ainsi que par des bénévoles de l’organisme choisi.

Le montant officiel qui aura été récolté cette année sera dévoilé au cours des prochaines semaines.