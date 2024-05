Une micro-forêt sera plantée à Tadoussac

La Municipalité de Tadoussac va de l’avant avec une solution nature. Elle procédera à la plantation d’une micro-forêt à l’entrée du parc des Ancêtres, grâce à son association avec Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).

Cette micro-forêt, composée de 12 arbres, deviendra « un petit écosystème favorisant la biodiversité et contribuera à la lutte aux changements climatiques de la municipalité », affirme la conseillère municipale Jane Chambers Evans, par voie de communiqué.

Cette action environnement est un engagement de la municipalité au projet pilote En mode solutions nature, porté par Nature Québec et SNAP Québec. « Ce projet a pour objectif de mieux faire connaître le rôle des milieux naturels dans les efforts de captation du carbone et d’adaptation aux changements climatiques », explique l’élue.

Mené sur trois ans, le projet a déjà abouti à la réalisation d’un plan d’action visant la mise en œuvre de solutions nature pour la municipalité.

« Notre projet est composé de deux parties. La première consiste à travailler avec un groupe de citoyens dont la propriété fait partie ou est adjacente à un milieu humide afin de comprendre l’importance d’un tel milieu et la manière de le conserver », dévoile Mme Chambers Evans.

Le second volet consiste en un projet visant à augmenter la canopée urbaine dans le but d’accroître le potentiel de capture du carbone de Tadoussac. « Le comité environnemental a assumé le rôle de chef de file dans ce projet Solution Nature et nous sommes fiers du travail accompli », lance la conseillère.

Notons que le projet pilote En mode solutions nature se poursuit au printemps 2024.

