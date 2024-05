Le diocèse de Baie-Comeau prépare un pèlerinage dans le Vieux-Québec

Le diocèse de Baie-Comeau organise pour la première fois un pèlerinage pour les jeunes de 11 à 14 ans accompagnés d’un de leurs grands-parents du 9 au 12 juillet 2024 dans le Vieux-Québec.

Les personnes intéressées à y participer ont jusqu’au 4 juin pour s’inscrire et le diocèse indique que les places sont limitées à 40.

« Nous savons que bien des grands-parents souhaitent partager la foi qui les habite avec leurs petits-enfants, c’est pourquoi nous leur proposons de vivre un pèlerinage avec un ou même deux petits-enfants. Ce projet est conçu spécialement pour eux », explique Christine Desbiens de l’équipe d’animation.

Les pèlerins, jeunes et moins jeunes, seront invités à découvrir les fondateurs et fondatrices de l’Église québécoise mis en valeur durant le 350e anniversaire du diocèse de Québec et « vivront une expérience unique de fraternité », peut-on lire dans le communiqué à ce sujet.

Afin de favoriser la participation des gens d’un peu partout de la Côte-Nord, un autobus « tout confort » partira de Sept-Iles tôt le mardi 9 juillet et fera une halte dans la Manicouagan puis en Haute-Côte-Nord.

Le pèlerinage commencera dès l’entrée dans l’autobus puisqu’une animation sera organisée tout au long du voyage.