SOPFEU : un nombre de feux légèrement au-dessus de la moyenne pour le début de la saison

À la suite d’un début de saison plutôt hâtif en mars, le mois d’avril s’est tenu légèrement au-dessus de la moyenne pour les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) partout dans la province.

Au cours du dernier mois, la SOPFEU a enregistré 52 feux de végétation ayant affecté 45,8 hectares de forêt, alors que la moyenne des dix dernières années est de 42,4 feux pour une superficie de 27,2 ha brûlés.

L’organisme constate également que l’entièreté des feux enregistrés cette année a été causée par l’activité humaine, qui sont survenus un peu partout sur le territoire.

Les brûlages de rebuts végétaux réalisés lors du nettoyage printanier des terrains sont responsables de plusieurs incendies, prévient l’organisme de protection.

« Des 52 feux répertoriés en avril, 23 sont associés à ce type de brûlage, soit 44%. La SOPFEU fait le constat que de nombreux citoyens sous-estiment le risque associé aux brûlages de rebuts », peut-on lire dans le communiqué de presse.

La SOPFEU préconise plutôt des solutions de rechange sécuritaires et écologiques, telles que le compostage, la collecte des résidus verts et le dépôt des matières résiduelles à l’écocentre, en plus « d’éviter les feux évitables » durant le moi de ami, où l’on répertorie le plus grand nombre d’incendies au cours de l’année.