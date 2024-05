Le public est invité à visiter le Centre sylvicole Forestville

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts (mai), l’Association forestière Côte-Nord et le Centre sylvicole Forestville inc. vous invitent à visiter cette pépinière qui produit annuellement 15 millions d’arbres pour le reboisement de nos forêts.

Bien des Forestvillois eux-mêmes ne soupçonnent pas ce qui se cache sur l’immense site du Centre sylvicole situé à l’ouest de la ville, et « c’est l’occasion de découvrir une vue impressionnante sur ces milliers de petits arbres qui grandissent en tunnels et en extérieur », peut-on lire dans l’invitation.

Des employés du Centre vous accueilleront et vous expliqueront toutes les étapes de production nécessaires, de la minuscule graine de conifère à la livraison des plants en forêt.

La visite aura lieu le samedi 25 mai à 10 h. Il faut s’inscrire au préalable auprès de l’Association forestière Côte-Nord en téléphonant au 418 298-2200.