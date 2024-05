Tourisme : 137 002 $ au Domaine du Lac des Cèdres

Le député de René-Lévesque M. Yves Montigny se réjouit de l’aide financière de 137 002 $ octroyée au Domaine du Lac des Cèdres sur la Haute Côte-Nord afin de favoriser l’accessibilité des lieux aux personnes à capacité physique restreinte.

Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l’organisme Kéroul.

« Le tourisme étant un moteur de développement économique pour notre région, on doit faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir accès à nos attraits et à nos hébergements », déclare Yves Montigny, député de René-Lévesque.

Depuis son lancement en 2017, le PAET a connu un important succès et a permis de soutenir la réalisation de 168 projets pour un total d’aide financière allouée de près de 10 M$ et des investissements totaux de près de 17 M$. Dans le Budget 2024-2025, une somme de 2 M$ est prévue afin de poursuivre ce programme.