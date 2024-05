Hydro-Québec : ce que les élus pensent des 20 postes en péril à Baie-Comeau

Yves Montigny, député de la circonscription de René-Lévesque et vice-président de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, a été joint par téléphone et questionné sur cette situation.

Il affirme avoir déjà eu une rencontre avec le président régional du syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, Billy Leonard, sur le projet de centralisation à Varennes et Beauport.

M. Leonard a également confirmé cette première rencontre, sans toutefois avoir eu un retour des élus depuis.

M. Montigny a rappelé à plus d’une reprise lors de l’entrevue « qu’il n’avait pas tous les pouvoirs » ni « être le ministre d’Hydro-Québec ».

Il a précisé « avoir un pouvoir d’influence » auprès de ses collègues à l’Assemblée nationale en appliquant « la vision de la CAQ ».

La vision à laquelle le député fait référence est celle de décentraliser les emplois vers les régions et non le contraire comme c’est le cas dans ce présent dossier.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, qui a été informé par le Journal de la situation, confie avoir eu une discussion avec des représentants d’Hydro-Québec à la suite de notre appel.

« Nous allons surveiller cette situation de très près parce que perdre 20 emplois de cette qualité-là serait désastreux », commente-t-il. Il dit vouloir s’assurer « que ça n’arrive pas pour le bien de notre communauté ».

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a pour sa part refusé de commenter la situation à la suite de notre demande d’entrevue par courriel.