Deux entreprises de la Côte-Nord lauréates des prix MercadOr

Quatre prix MercadOr ont été remis sur la Côte-Nord le 7 mai lors d’un dîner à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Le Groupe Int-elle de Sept-Îles et Béton Préfabriqué du Québec de Baie-Comeau se sont distingués.

Le gala MercadOr souligne les efforts et les succès des entreprises qui exportent leurs services, leurs produits et leurs expertises aux quatre coins du monde et qui font rayonner notre région l’étranger. Il est mis en œuvre par Commerce international Québec, le réseau des 20 organismes régionaux d’exportation du Québec (ORPEX), qui compte plus de 65 experts à l’international.

Sur la Côte-Nord ,il était organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, ainsi qu’avec le concours de la SADC Manicouagan.

C’est ainsi que Groupe Int-elle, s’est vu remettre les prix « Nouvel exportateur » et « Diversification de marchés + de 5 millions ».

Béton Préfabriqué du Québec a, de son côté, reçu les prix « Croissance soutenue à l’exportation » et « Leader à l’exportation, régions ressource ».



Les gagnants de la Côte-Nord seront en lice pour obtenir une place comme finaliste au Gala MercadOr Québec. Le dévoilement de ces finalistes aura lieu au mois d’août. S’ils sont nommés parmi ces derniers, ils auront par la suite le privilège de représenter la région lors du gala national qui se tiendra le 14 novembre à Lévis.

Un peu plus sur les lauréats

Groupe Int-elle est une jeune entreprise qui a été créée pour donner le petit plus aux clients, afin d’offrir un service adapté et rapide. Elle offre des services d’ingénierie, de fabrication générale, de pièces d’usure, d’impartition de la main-d’œuvre et d’entrepreneur général, notamment.

Béton Préfabriqué du Québec est spécialisée en conception de béton préfabriqué sur mesure. Son usine est particulièrement bien équipée pour produire et livrer de grandes pièces en béton. De la planche à dessin jusqu’à la production en usine, elle réalise des produits de qualité selon les besoins de ses clients.