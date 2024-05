Le Drakkar balayé en grande finale

DRUMMONDVILLE | Confortablement en avance 3-0 dans la série finale les opposant au Drakkar, les Voltigeurs de Drummondville ont complété le balayage mardi soir à domicile, mettant ainsi la main sur le deuxième titre de leur histoire. Cette ultime rencontre a été remporté au compte de 4-3.

Facteur récurent dans cette courte série, le Drakkar n’a encore une fois pas été en mesure de profiter de ses chances de marquer ou des circonstances qui lui étaient favorables au cours de la rencontre. De l’autre côté, les nouveaux récipiendaires du trophée Gilles-Courteau ont su survivre aux quelques moments plus difficiles, avant de répliquer par la bouche de leurs canons et porter de durs coups à leurs adversaires. De plus, Baie-Comeau s’est à nouveau buté à un Riley Mercer en pleine possession de ses moyens devant son filet. Au bout du compte, ce dernier est certainement celui qui aura eu le plus grand impact sur les performances de son équipe en grande finale.

Sommaire de la rencontre

Au cours du premier engagement, les deux équipes offrent du hockey, s’échangeant à la fois chances de marquer, jeux défensifs et beaux arrêts. Le Drakkar amorce la rencontre avec vigueur, testant Riley Mercer à plusieurs reprises. Comme ils l’ont fait si souvent dans cette série, les Voltigeurs profitent de leur première occasion pour prendre les devants. Ethan Gauthier marque en avantage numérique sur la toute première infraction décernée dans la partie.

En retard 1-0 après 20 minutes, le Drakkar est cependant toujours dans le coup. Malheureusement pour la troupe de Jean-François Grégoire, elle ne peut profiter d’une occasion en or de revenir au pointage, alors que les Voltigeurs écopent de deux infractions coup sur coup en début de 2e. La meilleure chance en ces circonstances appartient à Mikaël Huchette, qui avait bien failli marquer en double désavantage numérique.

Drummondville prend le contrôle de l’engagement de façon définitive par la suite, réuississant 12 tirs cadrés contre seulement 3. Ces derniers doublent leur avance en profitant d’une séquence désorganisée du Drakkar en zone défensive; Sam Olivier complète la manoeuvre.

Avec un peu moins de 4 minutes à faire à l’engagement, le Drakkar fait enfin preuve d’opportunisme. Niks Fenenko profite d’un juteux revirement à la ligne bleue des Voltigeurs et à une autoroute devant lui pour cadrer un tir et déjouer le gardien drummondvillois.

L’équipe locale est néanmoins à nouveau en mesure de soulever la foule en début de troisième, lorsque le défenseur Matteo Rotondi marque son 1er des séries éliminatoires, dans une séquence folle où la rondelle a bondi de tous les côtés. Un peu plus tard, Sam Oliver réussit son deuxième du match en fin d’avantage numérique, déjouant le gardien entre les jambières.

Dans un élan final, le Drakkar inscrit un deuxième but en fin de rencontre, attaquant à 6 joueurs. Faisant dévier la rondelle, Justin Gill est crédité du but. Avec une vingtaine de secondes à jouer et en pareilles circonstances, Matyas Melovsky inscrit ce qui sera le dernier but de la saison du Drakkar.