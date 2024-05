L’artiste Émile Bourgault s’arrêtera chez nous 

Les spectacles intimes sont toujours bien appréciés. La proximité, le contact humain et l’authenticité sont à son comble. Fany Rousse, investigatrice et directrice générale de Route d’artistes, pousse le concept encore plus loin au grand bonheur des mélomanes.

C’est dans de très petites salles ou encore directement dans le salon des gens que la tournée de concerts intimes de Route d’artistes a lieu.

Se caractérisant comme « un diffuseur nomade », l’organisme culturel existe depuis près d’une décennie.

Conformément à ce projet, Fany Rousse assure aux artistes émergents une visibilité encore plus large puisque deux tournées sont organisées, tous les ans, avec deux coups de cœur choisis par un jury de 12 personnes.

Inspirée par le même concept en France avec le festival Chant’appart, Mme Rousse est tombée sous le charme de cette proximité, voire intimité, entre l’artiste et les spectateurs.

Elle-même fan de spectacle intimiste, elle voulait faire vivre la même expérience aux gens des quatre coins de la province « à la manière québécoise », souligne-t-elle.

C’est par des inscriptions faites au préalable par des auteurs, compositeurs et interprètes que la sélection s’est déroulée.

D’ailleurs, Émile Bougault a été sélectionné pour la tournée printanière 2024, et ce, parmi un nombre record d’inscriptions, soit plus de 170 candidatures.

Une information que l’artiste a apprise avec un large sourire lors de l’entrevue accordée au journal Le Manic, accompagné de Mme Rousse.

Impatient d’aller à la rencontre des gens, Émile Bourgault mentionne que la formule proposée par Route d’artistes est « émouvante ». Le partage de l’émotion et les barrières sociales sont complètement désarmés selon l’expérience de la directrice générale et de l’artiste lui-même.

Qui est Émile Bourgault ?

Celui qui a visité la Côte-Nord une seule fois en 2022 pour y présenter sa musique au pub St-Pancrace se dit impatient d’y revenir. « Je suis vraiment content », se réjouit l’artiste de 20 ans.

C’est lors de cette même année qu’il s’est faufilé parmi les trois finalistes du concours-vitrine Les Francouvertes. Un an plus tard, il a remporté les plus grandes distinctions lors de Ma première Place des Arts et du Festival international de la chanson de Granby.

Pianiste, guitariste, auteur, compositeur et interprète, Émile Bougault est un artiste polyvalent.

Le 4 avril, il a sorti son tout premier album en carrière intitulé Tant mieux. Au son folk, rock et pop, il se livre de façon touchante tout en proposant une sonorité qui nous fait sourire.

Les dates

Que ce soit dans un salon, un petit studio ou une salle de quelques personnes, il est possible de vivre cette expérience artistique.

Pour la région de Charlevoix et de la Côte-Nord, la tournée Route d’artistes s’arrêtera à :

25 mai | Saint-Irénée dans un salon à 20 h

26 mai | Tadoussac à la Maison du Festival à 19 h 30

27 mai | Forestville au Studio Paul Pygeon à 19 h 30

30 mai | Baie-Comeau dans un salon à 20 h

31 mai | Magpie à l’Église Saint-Octave à 19 h 30

1er juin | Port-Cartier à la mégafête des voisins Tissé serré à 13 h 30

1er juin | Sept-Îles à l’Auberge le Tangon à 19 h 30