L’Hôpital vétérinaire Manicouagan devance sa fermeture

L’Hôpital vétérinaire Manicouagan mettra la clé sous la porte le 28 juin, un peu plus tôt que prévu. Ce devancement est en lien avec l’arrêt de travail de la vétérinaire Dr Marie-Noëlle Morin, copropriétaire de l’établissement.

L’entreprise en soins animaliers a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux le 17 mai. La publication mentionne également que d’ici à la fermeture, l’équipe vétérinaire n’assurerons plus de garde.

« Le Centre vétérinaire Daubigny sera donc à rejoindre en cas d’urgence », est-il écrit. Dre Boucher, qui demeure sur la Rive-Sud depuis plus d’un an maintenant, sera présente une semaine sur deux.

« Lors de ces semaines, nous prendrons seulement ce qui est urgent et essentiel lors de nos heures d’ouverture », fait savoir l’Hôpital vétérinaire Manicouagan.

Les semaines où aucun vétérinaire ne sera présent, les techniciennes en santé animale seront tout de même présentes lors des heures d’ouverture pour certains rendez-vous, la vente de prescriptions ainsi que la nourriture et les produits.

« Soyez prévoyants et demander vos réserves le plus tôt possible pour la nourriture et les prescriptions pour tenir jusqu’à l’ouverture de Boréatech. Faite la demande de vos copies de dossiers le plus tôt possible également », conseille l’équipe.

Certaines choses sont encore à préciser pour la vente de nourriture et produits. « Il sera peut-être possible de pouvoir vous la procurer en ligne. Nous allons vous tenir au courant à ce sujet », est-il précisé.

