La route 389 dans le secteur de Baie-Comeau est la pire route de la Côte-Nord, selon un palmarès de CAA-Québec dévoilé jeudi.

CAA-Québec a dévoilé son 9e palmarès des pires routes du Québec. Aucune route de la Côte-Nord ne s’est taillé une place dans le top 10 de la province, qui compte majoritairement pour 2024 des routes et des chemins des Laurentides. Par le passé, le boulevard Laure de Sept-Îles a déjà figuré parmi les cinq pires routes de la province à ce palmarès.

CAA-Québec a aussi publié un palmarès des pires routes par région. Sur la Côte-Nord, c’est la route 389 dans le secteur de Baie-Comeau qui arrive en première position. Son segment du secteur de Fermont arrive deuxième, suivi du Chemin du Lac-Daigle et de la route 138 Ouest à Sept-Îles.

La population était invitée à se prononcer en votant en ligne pour la route de son choix. Du 1er au 23 avril, 4 465 votes ont été enregistrés.

« Le processus de sélection repose entièrement sur la participation des gens, reflétant ainsi les expériences et les frustrations que vivent des milliers d’usagers de la route au quotidien », indique CAA-Québec. « Les Québécois paient des sommes importantes en taxes et en impôts pour l’entretien du réseau routier et c’est au Québec, en comparaison avec les autres provinces, où l’état des routes coûte le plus cher aux propriétaires d’automobiles. Malgré les coûts élevés, à peine une route sur deux obtient la note de passage. »