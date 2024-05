Les gymnastes de L’Envol s’illustrent au Challenge des régions

Le Club de gymnastique L’Envol de Forestville n’a pas l’habitude de revenir les mains vides d’une compétition. Mais cette fois, au Challenge des régions tenu à Varennes du 16 au 19 mai, la gymnaste Mélodie Bouchard a impressionné le jury récoltant une quatrième place au total des appareils.

La jeune athlète était en compétition avec 55 gymnastes de partout au Québec dans la catégorie R5 13-14 ans. Elle a fait ses preuves tout au long de la compétition. Elle a obtenu la médaille de bronze au saut, une 4e position pour sa routine au sol en plus d’être arrivée à 0,2 points de la troisième marche du podium pour le cumulatif.

Rappelons que la Forestvilloise avait remporté la coupe régionale de l’année sur la Côte-Nord dans sa catégorie.

Sa consœur dans la même catégorie a également bien performé. Rosalee Desbiens a raflé la médaille d’argent au trampoline et elle a reçu une mention spéciale pour la hauteur et l’ouverture de son salto arrière.

Du côté des R5, 15 ans et plus, Jade Bouchard des Bergeronnes est monté sur la troisième marche du podium. Quant à Emma Tremblay de Forestville, elle s’est glissée à la 4e position au trampoline et 17e au total des appareils sur 45 gymnastes. Sa sœur Camille Tremblay était tout près d’un podium au trampoline avec sa 12e place.

Eva Leonard a mérité le ruban de 6e place au tumbling sur 46 gymnastes, chez les R5 11-12 ans.

Brittany Fournier, en compétition chez les R4 9-10 ans, a obtenu le 14e rang sur 41 athlètes. Sa prestation lui a valu le diplôme de reconnaissance de son bloc par les juges de trampoline.