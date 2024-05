La santé mentale positive au cœur d’un atelier aux Escoumins

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et la Municipalité des Escoumins organisent une activité visant la santé mentale positive le 1er juin, de 10 h à 15 h, sur le site du Centre multifonctionnel des Escoumins.

Réalisé en partenariat avec le réseau des éclaireurs et le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord, l’événement vise à faire vivre à la population diverses activités sous la forme d’un marché public (intérieur

et extérieur).

Au programme : des activités sportives, artistiques, musicales et ludiques; un atelier de jardinage et d’observation d’oiseaux, des activités sur la nutrition, un coin pour les enfants, des séances de qigong et de yoga ainsi que de la danse. « Cet événement se veut inclusif et gratuit », précise le conseiller aux communications au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis, par voie de communiqué.

Les participants pourront aussi s’informer sur l’offre de service à la population de la Haute-Côte-Nord comme le prêt d’équipement sportif gratuit au Centre multifonctionnel des Escoumins. Ils découvriront ou redécouvriront le plaisir de prendre soin de soi et seront sensibilisés à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie.

« En expérimentant ces activités favorisant le bien-être et la santé mentale positive, accessibles facilement et réalisables à la maison ou auprès d’un partenaire local, les participants pourront ensuite les intégrer à

leur quotidien », ajoute M. Paradis.