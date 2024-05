Championnat régional d’athlétisme : la vague orange domine

Avec un nombre record de participantes et participants cette année, les 713 athlètes nord-côtiers ont pu démontrer ce qu’ils savaient faire devant leurs pairs, bénévoles et spectateurs à la polyvalente des Baies les 25 et 26 mai. C’est d’ailleurs la polyvalente baie-comoise accueillant l’évènement qui a été sacré grande championne, et ce, pour plus d’un titre.

Remportant la première position du cumulatif de points et repartant ainsi avec le trophée Yvette Cyr, la polyvalente des Baies s’est plus que démarquée cette année.

Elle remporte également cinq autres bannières soit, championnes régionales chez les juvéniles, benjamines et cadettes et chez les garçons champions régionaux chez les benjamins et cadets.

La suite se déroulera du côté du Saguenay pour le championnat provincial d’athlétisme qui aura lieu les 7,8 et 9 juin. Ce sont 52 athlètes de la Côte-Nord qui feront partie de la délégation 2024. Les noms des jeunes seront connus dans les prochains jours.