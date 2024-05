À la recherche de la morille de feu au nord de Sept-Îles

Une entreprise nord-côtière cherchera en juin cette morille rare qui pousse seulement l’année suivant un feu.

Trésors des bois a formé une équipe qui partira en expédition au début de juin. L’équipe se rendra sur un site de feu, à environ trente kilomètres au nord de Sept-Îles. L’endroit est seulement accessible par la rivière Moisie et par train.

Le but est de « détecter, de récolter et d’acquérir des connaissances sur la morille de feu », affirme Claire Benoit, propriétaire de l’entreprise. Une photographe sera sur place et documentera l’aventure sur la page Facebook de l’Association forestière de la Côte-Nord.

Bien que les feux de forêt aient décimé des milliers d’arbres, Trésors des bois essaie de tirer avantage de cette situation.